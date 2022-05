Agostinelli: "Spalletti ha detto una grande bugia, va a casa a dare testate nelle porte"

"Non riesco a capire dove sia il problema a dire che si lotta per lo scudetto anche se l’obiettivo di partenza era la Champions".

“Nessun rammarico per il mancato scudetto, l’obiettivo era la Champions”, così Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Napoli-Sassuolo. Nel corso di ‘Enegia Azzurra’ su Canale 8, l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli ha commentato le parole del tecnico azzurro: "Spalletti ha detto una grande bugia, quando arriva a casa dà delle grandi testate nelle porte. L’allenatore non lo dice, ma questo è un grandissimo rammarico perché nonostante le due partite in casa contro Fiorentina e Roma sarebbe bastato vincere a Empoli, dove eri sopra 2-0 a 8’ dalla fine, per poter ancora lottare per lo scudetto realmente. E’ davvero incredibile. Non riesco a capire dove sia il problema a dire che si lotta per lo scudetto anche se l’obiettivo di partenza era la Champions, non perché lo si dice in sala stampa succede il finimondo”.