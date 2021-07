Agostinelli: "Spalletti vuole un Napoli umile e strafottente. Su Insigne…”

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli ed opinionista, ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche del Napoli.

Spalletti ha detto che vuole tra l'altro una squadra di... scugnizzi: "Nel senso di squadra sfacciata ed ha ragione - dice a Tuttomercatoweb.com - quanto al futuro di Insigne invece non mi sembra certo perchè per me con questo Europeo sta riscuotendo consensi, forse è il momento migliore per lui per avere un progetto importante: se c'è un giocatore richiesto da squadra europee è Insigne. Al tempo stesso va detto che sarà molto importante la sua volontà. Se vuole restare per me resta. Però è un momento delicato".

I giocatori sono forti, ha detto Spalletti, ma occorre capire se sanno di esserlo...

"E' importante la personalità e l'autostima di una squadra. Serve credere nelle proprie possibilità, in questo senso si parla di scugnizzi ed è determinante. Spalletti ti fa capire che vuole una squadra umile ma strafottente e che creda in se stessa senza timori".