Agostinelli su Amrabat: "Spalletti avrà dato il suo assenso, sarebbe un buono acquisto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del Napoli ed ora commentatore tv, Andrea Agostinelli: "Nella gara di ieri c’è stata saggezza ed esperienza. Contro il Venezia ho visto la pazienza della squadra di non perdere la testa dopo l’espulsione. Il veleno? Non dovrebbe mai mancare a nessuna squadra, non si può vincere solo di tecnica e di fino.

Elmas? E’ un giocatore che può giocare in tanti ruoli e questo non è un difetto ma una qualità. Ha deciso la partita, per Spalletti è un giocatore importante. Il ragazzo sente questa fiducia e sono sicuro che farà un grande campionato.

Esterni molto offensivi con Spalletti? Si, Di Lorenzo e Mario Rui sono un dato sicuro, il gioco di Spalletti va molto sugli esterni e anche ieri è stato dimostrato questo. Mario Rui è troppo criticato, anche quando fa buone partite come ieri, non gli viene dato il giusto merito. Non gli manca la personalità, è un nazionale ed un buon giocatore. Non è che si puà buttare solo perché in giro ci sono giocatori migliori in quel ruolo, con Spalletti può migliorare anche dal punto di vista difensivo.

Amrabat? A Firenze non ha fatto bene, però le qualità fisiche di questo giocatore si conoscono, potrebbe fare bene. Sicuramente Spalletti ha dato il suo assenso, a Verona ha dimostrato le sue qualità e sicuramente sarebbe un buono acquisto.

Favorite per i primi posti? E’ ancora troppo presto, la Juve è quella che inciampata ma quest’anno davvero sono indeciso su chi possa vincere. C’è una griglia di 6-7 squadre che lotteranno per le prime posizioni come l’anno scorso”.