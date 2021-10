Agostini su Osimhen: "E' in sintonia con l'ambiente e la squadra, diventerà un top"

"Il Napoli può candidarsi seriamente allo scudetto se, nel periodo della coppa d'Africa in cui diversi giocatori saranno assenti, dimostrasse di saper sopperire a queste assenze lottando in tutte le partite". L'auspicio del Condor ed ex attaccante azzurro, Massimiliano Agostini, arriva da 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia alla vigilia della gara di Europa League del Maradona con il Legia Varsavia. La competizione, ai tempi di Vujadin Boskov, allenatore del Napoli ai tempi del Condor, si chiamava Coppa Uefa. "Ricordo il mister come un emblema per tanti giocatori che a Napoli ha risollevato la squadra dalla bassa classifica finendo ad un... Minuto dalla coppa Uefa (il gol di Delvecchio valse il sorpasso al sesto posto dell'Inter che batté 2-1 il Padova il 4 giugno 1995, ndr). Spalletti invece è capace di tirare fuori il meglio da ogni calciatore, vedi Osimhen, un attaccante che a Napoli mancava da tempo, è in sintonia con i tifosi, l'ambiente e la squadra e diventerà un top player in futuro".

Infine, il Condor guarda anche alla sfida di domenica prossima con la Roma. "Per noi era il derby del centrosud, il calcio vero. Il Napoli sta benissimo, la Roma ha avuto qualche caduta, ma Mourinho ha portato un'idea di calcio e sta dimostrando di dire la sua. E' una squadra pericolosa, bisogna essere concentrati per 90' perché - ha concluso Agostini - possono segnare in qualunque momento". Come lo stesso Condor che vuole continuare a farlo con "una squadrettina per divertirmi in questi ultimi anni".