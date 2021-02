Agroppi critico: "Non se ne esce da questi problemi. Al Napoli serviva un bomber di razza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Aldo Agroppi, allenatore: “Non se ne esce da questi problemi che ora sta vivendo il Napoli. Oggi mi sembra una società non più come quella degli anni passati e la squadra non è quella del Napoli di Higuain perché l'allenatore sbaglia ed è un diritto dell'uomo sbagliare ma i giocatori fanno la differenza. Il Napoli è ridotto male, ha giocatori non di grande valore e ci sono pure attaccanti che non sono all'altezza dei calciatori precedenti che hanno fatto grande il Napoli. Con tutto il rispetto per Osimhen e Petagna ma c’era bisogno di un bomber di razza. Arrivare a fine anno in queste condizioni sarà una tragedia per Gattuso e i tifosi”.