Aguero e l'addio al calcio giocato: "Non so cosa è successo, forse colpa del Covid"

El Kun Aguero, rispondendo alle domande dei tifosi sul suo profilo Twitter, ha provato a spiegare i motivi che lo hanno portato ad abbandonare il calcio: "La verità è che non so che cosa abbia causato i problemi cardiaci. Nessuno sapeva cosa fosse successo. Potrebbe essere stato il Covid o il vaccino, non lo so. Purtroppo è successo o ora devo prendermi cura di me stesso. Forse avevo già qualcosa prima che è venuto fuori dopo, non lo so".