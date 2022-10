Ajax, Blind in conferenza: “Napoli ottima squadra, noi stiamo crescendo. Sullo scambio delle maglie…”

Daley Blind, difensore dell’Ajax, è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita del match perso 4-2 contro il Napoli

Daley Blind, difensore dell’Ajax, è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita del match perso 4-2 contro il Napoli: “Il Napoli pressa molto alto, sempre, ma noi a volte potevamo uscirne e abbiamo comunque fatto vedere buone cose”.

Grande Napoli contro un piccolo Ajax? “Loro sono un’ottima squadra, noi stiamo crescendo, ma abbiamo giocato senza paura cercando gli spazi. Non siamo ancora al livello degli altri anni”

C’è stato lo scambio delle maglie a fine partita? “Non lo so, ho letto di cosa è accaduto, ma oggi non so, penso di sì perché non ci sono problemi per noi”.