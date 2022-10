Ajax, Blind ricorda la bocciatura per Lobotka: “Era piccolo e la competizione qui troppo alta"

Tra il 2013 e il 2014 Stanley Lobotka era entrato in orbita Ajax, senza riuscire però a sfondare in prima squadra con i lancieri

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra il 2013 e il 2014 Stanley Lobotka era entrato in orbita Ajax, senza riuscire però a sfondare in prima squadra con i lancieri. A ricordare quel periodo è Daley Blind, che per un breve periodo aveva giocato con lo slovacco.

"Giocavo poco con Lobotka in quel momento. Lo ricordo come un calciatore piccolo e agile. Ma la competizione in un club come l'Ajax è molto grande. Forse Lobotka è stato un po' oscurato da alcuni giocatori in cui aveva la sua posizione davanti a lui" si legge sul portale voetbalnieuws.nl.