Ajax devastato dal Napoli, Bruscolotti ironizza: “Deve chiamare Krol per migliorare”

Peppe Bruscolotti, ex storico capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre": "Secondo me l'Ajax deve chiamare Krol per migliorare. Con Osimhen ci sono solo una/due soluzioni. Ora con gli altri ne hai di più. Kvaratskhelia si ferma lasciandogli poco spazio così come io fermavo gli avversari. Il Napoli può arrivare molto lontano se questi sono ritmi e prestazioni. Bisogna essere consapevoli di quello che vediamo e questa squadra può creare problemi a tutti”.