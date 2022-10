Ajax, la vera risposta di Bergwijn: "Maglie rifiutate all'andata? Nessuno voleva scambiarle col Napoli"

Un altro traduttore intervenuto a Canale 8 ha chiarito con la traduzione corretta del suo concetto

TuttoNapoli.net

© foto di

Steven Bergwijn, intervenuto ieri in conferenza stampa, aveva chiarito: "Maglie rifiutate all'andata? No, c'è stato un fraintendimento. Noi in quel momento non avevamo maglie da scambiare" le sue parole. Ma in realtà ci sarebbe stato un errore del traduttore.

Un altro traduttore intervenuto a Canale 8 ha chiarito con la traduzione corretta del suo concetto: “Nessuno di noi ha ritenuto opportuno scambiare le maglie con qualcuno del Napoli”