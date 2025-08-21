ADL: "Io polemico? No, sono un visionario! Conte stakanovista come me"

Lunga e interessante intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere della Sera che uscirà domani. Una piccola anticipazione oggi su 7: "Conte? Molti anni fa lo incontrai alle Maldive. Uno stakanovista sul lavoro, come me. È evidente che siamo entrambi innamorati di ciò che facciamo, e questo per me è un aspetto fondamentale".

A intervistarlo è stato il giornalista Paolo Condò: "Lei dice polemico, io rispondo visionario. A 34 anni mi sentii abbastanza maturo per pronunciare la frase fatidica: adesso si fa come dico io. Ed è andata piuttosto bene".