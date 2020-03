Albania, Duka: "Vogliamo aiutare l'Italia. Hysaj? Sento i calciatori, situazione difficile"

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, si è soffermato sugli aiuti dell'Albania all'Italia al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con 30 persone non possiamo salvare l'Italia, ma dimostriamo di essere vicini alla nazione, come hanno sempre fatto gli italiani con noi. Noi siamo in debito col popolo italiano e con questo gesto abbiamo dimostrato che l'unione è importante. Io ho parlato col nostro Primo Ministro e gli ho detto che è il gesto più bello che potesse fare. Hysaj? Siamo sempre in contatto con i calciatori della nazionale. E' una situazione difficile per tutti noi, nel calcio e quindi per i calciatori è ancora più difficile perché la socialità è più alta in uno sport collettivo. Speriamo di vincere la guerra".