Albarella: "Campionato diviso in tre tronconi, ci sarà solo la gestione"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il preparatore atletico Eugenio Albarella: "Stiamo proseguendo quelle che sono le tendenze degli ultimi anni. Con il post-pandemia i calendari sono fitti e le squadre hanno sempre meno tempo per allenarsi. Tutti quelli che si adoperano per fare i calendari, hanno fatto, aimè, che questo sport sia diventato sempre più compresso. Quest’anno sarà un campionato anomalo, perché sarà diviso in tre tronconi: il campionato d’apertura, il Mondiale e il campionato di chiusura.

Problemi per i Mondiali? Nel periodo di novembre-dicembre a Doha ci saranno dai 26 ai 21 gradi, quindi il clima per giocare sarà ideale, ma i giocatori verranno dati dai club a 7 giorni dall’inizio della competizione. Ci sarà solo la gestione, che sarà la costante di tutto l’anno per il club e le nazionali.

Potenziare lo staff del Napoli? Nei primi sei mesi della stagione passata il costo dei 5 maggiori campionati degli infortuni superava i 300mln di euro. E’ quindi un problema oltre che tecnico anche economico, per questo le società hanno l’obbligo di organizzarsi in strutture e uomini per evitare questa piaga degli infortuni ed ottimizzare il poco tempo che hanno a disposizione per gli allenamenti”.