Albarella: "Gente come Allan e Mertens non si fa condizionare dall'esterno. Sugli infortuni..."

Nel corso della trasmissione Campania Sport, su Canale 21, intervenuto il professore Eugenio Albarella, preparatore atletico tra le altre ex Napoli e Juventus: "Non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo convivere col virus e farlo in sicurezza. Per quanto riguarda gli sport singoli si deve mantenere la distanza di 1 metro ed evitare il contatto fisico. I runners dovranno riprendere in progressione, senza farsi prendere dall'entusiasmo. Non sarei legato a delle date, ma sarei flessibile nel capire come evolvere la situazione per presentarsi nel modo migliore alla ripresa.

Rischio infortuni? Veniamo da un periodo di forte stress, dobbiamo tenere presente che l'atleta sarà più debole, quindi bisognerà dosare l'intensità degli allenamenti.

Aspetto psicologico nei calciatori del Napoli? A livello caratteriale gente come Allan e Mertens sono tosti, non si fanno condizionare dagli ambienti esterni. Hanno un forte senso di leadership."