Albarella: "Il Napoli non ha accusato fatica fisica, sono altre le variabili..."

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Faccio fatica a poter pensare ad una favorita per lo scudetto. Ci sono troppe variabili per lo scudetto. Il Napoli ha accusato la fatica contro il Sassuolo? Non credo ci siano difficoltà fisiche dopo sette partite ufficiali. Di solito dopo sette-otto partite i parametri condizionali si esprimono in maniera ottimale. Il discorso riguarda pure il Napoli ovviamente. Bisogna ottimizzare le prestazioni, come sta facendo Ibra nel Milan che fa ancora la differenza a 39 anni in queste condizioni psicologiche. Non so quanti calciatori abbia il Napoli con queste caratteristiche”.