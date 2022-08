Albarella: "Kvara forse non ha capito che gioca con compagni alla pari o più forti di lui"

Il professor Eugenio Albarella è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro

Il professor Eugenio Albarella è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Kvara forse non ha capito che gioca con una squadra che ha nelle sue trame giocatori di almeno pari livello o superiori. Quella giocata in più che a volte mette fuori tempo Osimhen o Lozano deve essere corretta strada facendo e sono certo che l'allenatore stia già lavorando. E' come se lui volesse dimostrare a tutti i costi di essere bravo e non serve, qui conta solo essere incisivi e decisivi".