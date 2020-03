Albarella: "Meret fa fatica a buttarsi a terra. Gattuso? Ha migliorato la tattica"

Eugenio Albarella, noto preparatore atletico, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi sembra di capire tra le linee che Meret può fare poco lavoro specifico perché fa fatica a buttarsi a terra, per quella che è la diagnosi. Adesso deve lavorare un po' più a secco, in palestra. Non conoscendo i particolari posso interpretare così il bollettino medico del Napoli. Ora si gestisce la cosa con mezzi generali".

LA CONDIZIONE DEL NAPOLI - "Se Gattuso ha migliorato la condizione fisica del Napoli? Le strategie metodologiche sono state diverse rispetto ad Ancelotti, Gattuso si è accollato anche dei rischi. L'espressione del gioco che mostra il Napoli oggi è frutto di dettami dell'allenatore e, di conseguenza, anche l'aspetto fisico viene esaltato".