Albarella: "Milik? Giocatori con quelle caratteristiche entrano in forma più tardi. Sarà il primo vero anno..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il professore Eugenio Albarella, preparatore atletico tra le altre ex Napoli e Juventus: "Milik in ritardo? Sì, in linea generale con quel fisico può entrare in forma più tardi. Per caratteristiche è così, poi non conosco nel dettaglio il giocatore. Viene da un anno particolare, quest'anno comincia una stagione nuova e sono certo che darà il suo contributo perché è un giocatore importante. Ha una struttura importante, ma comunque non ha quelle masse muscolare alla Lukaku e alla Dzeko, è anche veloce. Questo è l'anno zero perché l'anno scorso è servito per ritrovare delle coordinazioni sottili post-infortunio mentre ora inizia quella vera e importante".