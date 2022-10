Albarella: "Per Anguissa stop di due settimane, ma dipende sempre dall'atleta..."

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico

Il calcio negli ultimi anni è cambiato nei volumi, si gioca troppo. Mi piace sottolineare che, ahimè, questo è un male non solo del campionato italiano ma nei cinque maggiori campionati c’è stato un grande aumento degli infortuni (circa il 20%). Là Premier League è stato il campionato con il maggior numero di infortuni".