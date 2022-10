Alberto Bigon: "Ci sono tutti i presupposti per tornare a vincere lo scudetto"

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Gazzetta dello Sport

Alberto Bigon, ex allenatore del Napoli, parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "La società ha creato i presupposti per qualcosa di importante e questa può essere la volta buona per riportare lo scudetto a Napoli. Sicuramente i rossoneri se la giocheranno fino alla fine ma non trascurerei l’Inter in questo discorso. La squadra di Inzaghi ha avuto un passaggio a vuoto da cui sembra uscita e presto recupererà Lukaku, che potrà spostare gli equilibri di vertice".

Un difetto del Napoli?

"È quasi impossibile migliorare. Il gioco e i risultati parlano chiaro. Dovrà essere capace di essere sempre così coeso, senza cedere alla tentazione di guardarsi in cima alla classifica, ragionando una partita alla volta. Quella parola non dovranno mai nominarla nello spogliatoio".