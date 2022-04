Alberto Bigon non crede nel Napoli: "Osimhen è l'unico a fare la differenza..."

L'ex allenatore Alberto Bigon ha parlato a Sportweek della corsa scudetto e quindi di Inter, Milan e Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex allenatore Alberto Bigon ha parlato a Sportweek della corsa scudetto e quindi di Inter, Milan e Napoli: "L'Inter ha qualcosa in più: una rosa più profonda. Il Napoli ha tanti ricambi, ma chi sta fuori non fa la differenza rispetto a chi è in campo. L'unico a farla è Osimhen: come il romanista Abraham ha potenza, velocità, e sa far gol in tutti i modi. Pioli invece è l'artefice di un mezzo miracolo, che in caso di scudetto diventerebbe completo".