Albertosi consiglia il Cagliari: "Caprile fa cose eccezionali, vale gli 8 mln del riscatto!"

vedi letture

Enrico Albertosi, oggi ospite delle colonne de La Nuova Sardegna, parla così di Elia Caprile, diventato rapidamente un punto di riferimento per il Cagliari di Nicola dopo il suo arrivo dal Napoli: "È molto bravo, fa cose eccezionali. È un ragazzo reattivo, agile, scattante e sa giocare con i piedi". Il portiere ha dato la sua opinione anche sulla lotta Scudetto: "Il campionato lo può perdere solo l'Inter. Il Napoli ha una panchina troppo corta".

Il Cagliari farebbe bene a riscattarlo dal Napoli?

"Senza ombra di dubbio. Giusto mettersi, come si dice, nelle mani di Caprile per il futuro. Vale gli otto milioni che il presidente Giulini dovrà spendere. Guardi, non voglio essere severo, ma i due portieri che lo hanno preceduto davano poche garanzie, gli ho visto fare errori gravi. Caprile mi piace molto".