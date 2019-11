Albiol: "Arrivare al Napoli dal Real è stato un passo in avanti. Sono cresciuto come calciatore"

Raul Albiol, ex difensore del Napoli in forza al Villarreal, ha parlato in conferenza stampa elogiando il suo passato in azzurro: “Approdare a Napoli per me è stata una fortuna nonostante avessi lasciato il Real Madrid, per me si è trattato di un passo avanti. In Italia sono cresciuto come calciatore. Ho avuto la possibilità - riporta GonfialaRete.com - di lavorare con grandi allenatori. E’ stata un’esperienza che mi è servita per il mio ritorno in Spagna”.