Albiol benedice il suo successore: "Manolas giocatore di livello, Napoli è competitivo"

Via Raul Albiol, il cui posto sarà preso da Kostas Manolas. Due difensori diversi, ma entrambi forti. E arriva anche la benedizione dello spagnolo per il suo successore nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ogni giocatore nuovo deve avere un buon livello perché il Napoli è forte. E' normale che la squadra azzurra debba prendere calciatori importanti perché deve competere, come fa da anni, in campionato e Champions League. Con Ancelotti il Napoli ha grandi possibilità di fare una grande stagione. C'è già una base forte".