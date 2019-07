Albiol spiega la scelta: "Villarreal mi vuole da due anni e si sacrifica, è il momento giusto"

Spagna, Italia e adesso di nuovo Spagna. La carriera di Raul Albiol s'è sviluppata tra Valencia, Madrid, Napoli e adesso Villarreal, dopo il suo passaggio ufficiale al Submarino Amarillo. A spiegare la sua scelta è il centrale iberico, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata dura lasciare Napoli, ho passato più tempo qui che in qualsiasi altra squadra. L'interesse del Villarreal è forte da due anni, ha fatto anche uno sforzo per prendermi. Arriva sempre il momento dell'addio, è arrivato il mio. Ma porterò sempre Napoli nel cuore, dal primo giorno ha dato tanto affetto a me e alla mia famiglia. Ora torniamo a casa, c'è una nuova avventura che ci aspetta".



