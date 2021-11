Alemao e il dramma Covid: "Che anno orribile! Ho perso mia madre e l'ha contratto mio figlio neonato..."

Alemao, ex calciatore del Napoli, ha vissuto un anno orribile a causa del Covid-19. A confessarlo è lui stesso in un'intervista a Fanpage.it: "Ho ripreso da poco a lavorare in condizioni normali. Adesso posso finalmente dire che mi sento bene, ma è stato un anno molto duro per me e la mia famiglia. Io e mia moglie abbiamo contratto il covid a giugno, ma per fortuna lei e mio figlio, di appena quattro mesi, stanno bene e non hanno avuto conseguenze".

Nel 2020 lei aveva anche perso sua madre, probabilmente sempre a causa del covid… "L'anno scorso è stato orribile. È venuta a mancare mia madre e anche mio suocero. E tanti amici e parenti hanno contratto il virus. È stato un periodo durissimo per noi tutti, specialmente in Brasile. E posso ammettere che l'esperienza del covid è stata la più dura che ho dovuto affrontare, nonostante in passato abbia contratto l'epatite B in modo serio e sia stato operato alla gola. Sono stato un mese in ospedale, non mi era mai successo. Per me il covid è stato qualcosa di molto serio".