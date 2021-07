Alessandro Siani: "Insigne? Dopo Higuain e Quagliarella, non vorrei intossicarmi un'altra estate"

L'attore Alessandro Siani ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport: "Da tifoso non vorrei rovinarmi le vacanze. Nell'estate del 2010 ci lasciò, per problemi personali, Quagliarella. A luglio del 2012 e 2013 ci lasciarono Lavezzi e Cavani per rimpinguare le casse della società. Per non parlare di Higuain nel 2016, infatti evitiamo. Ora, estate 2021, dopo un Europeo incredibile, non è il caso di intossicarci. Insigne è uno dei più grandi talenti del calcio attuale ed è un napoletano vero. In lui vive quel miscuglio di fantasia, irriverenza, classe e scugnizzeria. A De Laurentiis dico: la vita è fatta di momenti e questo è quello in cui Insigne può chiedere. Spero sia anche quello in cui De Laurentiis possa rispondere".