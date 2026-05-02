Alisson a Dazn: "Siami venuti a Como per vincere! Conte mi dà tanta sicurezza"

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"Così mi sento più tranquillo nel fare ciò che so fare meglio: puntare gli avversari e affrontarli".

Nel pre-partita di Como-Napoli, l'attaccante azzurro Alisson Santos è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Vogliamo arrivare qui, disputare una buona partita e, naturalmente, uscire con la vittoria. Ho molta fiducia: Conte parla sempre con me per aiutarmi a dare il meglio.

Mi dà tanta sicurezza per contribuire alla squadra e fare tutto il possibile per aiutarla, che è la cosa più importante. Così mi sento più tranquillo nel fare ciò che so fare meglio: puntare gli avversari e affrontarli".