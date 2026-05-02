Zoff: "Complimenti al Napoli e a Conte, annata positiva. Nazionale? E' il nome giusto"

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"Sì, anche perché è già stato ct e già nella precedente esperienza aveva dimostrato di avere qualità".

L'ex Campione del Mondo Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus ed ex ct della Nazionale, ha parlato al Corriere dello Sport.

Conte è stato accostato alla Nazionale, può essere il nome giusto?

"Sì, anche perché è già stato ct e già nella precedente esperienza aveva dimostrato di avere qualità".

Intanto, ora, il suo obiettivo è chiudere al meglio la stagione con il Napoli con la conquista della qualificazione aritmetica in Champions League.

"Ma direi che ormai ci siamo, manca poco. È comunque un risultato importante. Andare in Champions non è mai scontato e quindi faccio i complimenti al Napoli e a Conte per quest’annata".

Dunque stagione positiva anche senza la vittoria dello scudetto?

"Certo, perché bisogna sempre ricordarsi cos’è accaduto. Ci sono stati tanti, troppi infortuni. Tanti problemi, difficoltà. Eppure il Napoli è secondo in classifica e quindi l’annata non può che essere considerata positiva".

Meret, che ha vinto due scudetti con il Napoli, è diventato, di fatto, l’alternativa al nuovo titolare, Milinkovic-Savic.

"Immagino che non sia affatto facile per chi era il titolare diventare poi alternativa. Posso capire il suo stato d’animo, anche se poi conta sempre fare il bene della sua squadra e rispettare le scelte dell’allenatore, come sta facendo da grande professionista qual è".

Per il futuro, lo vede lontano da Napoli?

«Non saprei, è una scelta troppo personale. Dipenderà da lui se rimanere o meno».