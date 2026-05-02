Ritorna Sarri? Orsi: "A Roma c'è una sensazione, ma attenzione! Non si può giocare come i 91 punti"

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"Da Sarri, se viene, ti aspetti quello che lui ha lasciato: tanto. Quando stiamo attenti!".

Nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo' su Televomero, l'opinionista ed ex portiere della Lazio Nando Orsi si è soffermato sul possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli: "Un ritorno di Sarri al Napoli? A Roma ha due anni di contratto, non è un buon momento con la società: ci sono state delle diatribe fino a febbraio. La maggioranza dice che andrà via, però ha due anni di contratto e la Lazio - il presidente Lotito - solitamente non manda via allenatori con due anni di contratto. Però, a Roma, la sensazione è che vada via.

Cavalli di ritorno non mi sono mai piaciuti. La gente deve pensare che se dovesse venire Sarri non si può giocare come i 91 punti, assolutamente. Uno non deve pensare: arriva Sarri, menomale giochiamo come... no. Perché Guardiola al Barcellona giocava in un modo, è andato al Bayern Monaco e ha giocato in un altro modo. Da Sarri, se viene, ti aspetti quello che lui ha lasciato: tanto. Quando stiamo attenti!".