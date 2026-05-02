Como, Fabregas a Dazn: "In queste gare conta la fame. Conte dice che studio? Non c'è altro…"

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Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli.

Cosa c'è dentro lo spogliatoio prima di una partita del genere?

"C'è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Vogliamo fare bene e continuare a crescere. Oggi partita importante contro una squadra molto buona".

Hai studiato qualcosa di diverso?

"Oggi dobbiamo avere tantissima fame e voglia di andare a vincere. In queste partite conta più che altro quello".

Douvikas?

"Molto contento, giocatore che è cresciuto non tanto nel fare gol ma a livello di interpretazione e movimento. Ha ancora tanto margine, ma è migliorato molto nel giocare quando è pressato. ha già fatto 15 gol in stagione, speriamo che in queste ultime gare ne faccia altri".

Conte ha detto che lei studia tanto.

"Lo facevo come giocatore e provo a farlo come allenatore, non c'è altra strada. Non sono idee mie: vado su altri campi, imparo da altri allenatori e provo ad applicarle. Il calcio che va bene oggi, tra due giorni non conta più. Una pressione che facevo due anni fa in Serie B oggi non la farei più. Dobbiamo essere sempre un passo avanti".