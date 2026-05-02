Bologna, Italiano: "Futuro? A breve m'incontrerò col club, appuntamenti fissati anche nelle altre società"

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"Comunque non c'è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata".

Alla vigilia della sfida valevole per la 35ª giornata di Serie A tra Bologna e Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano.

Cosa può chiedere in queste ultime quattro partite alla squadra?

"Domani chiedo una prestazione di grande livello e di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. È giusto proporre una gara del genere per come abbiamo terminato l'ultima partita casalinga. Soprattutto perché dietro corrono e la Lazio è a pari punti con noi, dobbiamo stare attenti a chi ci è dietro piuttosto a chi è davanti perché ormai le speranze di settimo posto si sono ridotte al lumicino. Domani dobbiamo cercare di fare una gara attenta".

Quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano? Ha già deciso?

"Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c'è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque non c'è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future. Non ci sono segreti, dopo l'incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori".