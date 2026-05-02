Como, Smolcic a Dazn: "Alisson? Che talento! Spero anch'io di dargli pensieri"

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Ivan Smolcic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "Pensiamo alla qualificazione europea? Sì, anche se per noi ogni gara conta. Stiamo lottando per arrivare in Champions League o quantomeno in Europa League. Ci siamo preparati bene e il fattore campo ci spinge a cercare la vittoria.

Potreste anche essere ufficialmente in Europa stasera: lo avete considerato?

"Partita molto importante, siamo in corsa per l'Europa. Partita molto complicata, giochiamo in casa e vogliamo farci valere".

Cosa vi ha mostrato Fabregas di PSG-Bayern?

"Ci ha fatto vedere quanto si può giocare bene a calcio. Vogliamo crescere, ci ha fatto vedere il livello che vogliamo raggiungere".

Che accorgimenti dovrai avere contro Alisson?

"Giocatore di grande talento. Dovrò essere al 100%, ma spero di dargli anch'io qualche pensiero".