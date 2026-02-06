Del Genio: "De Bruyne al rientro potrebbe giocare in una nuova posizione"
Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, ha parlato a Linea Calcio rispondendo ad alcune domande dei tifosi intervenuti in diretta tv: "Cambio modulo con i rientri? Non credo, parliamo di una fase finale di stagione e ci vorrà del tempo poi comunque per entrare nelle rotazioni, ad esempio per De Bruyne. Che potrebbe giocare ora nei due dietro la punta col modulo attuale. Non credo si tornerà dunque al 4-1-4-1 che neppure era corretta come definizione tattica".
