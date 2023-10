"All'esonero di Ancelotti i calciatori erano qui e corsero da lui", la rivelazione del ristoratore

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Marco Varriale, proprietario del ristorante 'Borgo Antico' in cui era solito andare Carlo Ancelotti, ha parlato dell'allenatore e non solo a Relevo: "La prima cosa che ricordo è che erano brave persone. È venuto nel nostro ristorante, si è presentato, anche se lo conoscevamo già, e ha fatto sentire a nostro agio anche noi. Esonero? Abbiamo saputo la notizia mentre eravamo qui e tutti sono corsi all'hotel Vesuvio. Sia i giornalisti che alcuni giocatori, che erano molto dispiaciuti per la decisione.

Come si gestivano le cene? Allenatori da una parte e giocatori dall'altra. È semplice: se c'è l'allenatore, il giocatore non può divertirsi, né può bere un bicchiere di birra in santa pace. Uno dei problemi di Carletto a Napoli era che come collegamento tra lui e la squadra "Aveva suo figlio. I giocatori, credo, non potevano raccontare i loro segreti al figlio".