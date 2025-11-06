All. Galatasaray: "Osimhen era un sogno, grazie a chi lo ha reso possibile"

Tripletta contro l'Ajax in Champions per Victor Osimhen. L'attaccante del Galatasaray - che qualcuno a Napoli rimpiange nonostante la permanenza fosse di fatto impossibile - è ora primo nella classifica marcatori nella massima competizione europea. Ha parlato e lo ha elogiato il suo allenatore, Okan Buruk: "Siamo felici di avere Osimhen qui. Era un sogno per noi quest'estate.

Dobbiamo ringraziare le persone che hanno reso possibile questo sogno. Prima di tutto, il nostro presidente Dursun Özbek e Abdullah Kavukcu hanno avuto un ruolo importante. Dobbiamo ringraziare tutta la dirigenza per questo".