D’Alessandro: “Se Conte vince un altro Scudetto, faccio realizzare una sua statua a Mergellina”

Massimo D'Alessandro, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Per il Napoli è stato un anno quasi perfetto, meglio di cosi era difficile. Non avevo fatto pronostici ma ero iper-ottimista e con questo successo Conte segna il decimo allenatore da trofeo e sedicesimo trofeo nella storia per il Napoli. La scossa di Bologna ci voleva ed è stata fondamentale per questo cambiamento. Conte? Se vince lo Scudetto e fa il bis faccio realizzare la statua di Conte a Mergellina. Se fa due Scudetti su due fa una grande impresa. Dico Conte, davanti a Spalletti e Sarri”.