Elmas non si fida della Cremonese: "Ha già battuto il Milan, dobbiamo essere concentrati"
L'azzurro Elijf Elmas è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Tra i vari argomenti toccati il macedone ha parlato del prossimo impegno dei campioni d'Italia di domenica prossima contro la Cremonese: "Tutte le partite in Serie A sono difficilissime.
La Cremonese ha preso punti importanti a grandi squadre in queste partite, come al Milan. Dobbiamo essere concentrati, è l'ultima partita di quest'anno e dobbiamo fare attenzione e seguire quello che ci dice il mister. Dobbiamo portare a casa i 3 punti perché sono importantissimi".
