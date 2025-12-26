Biasin ammette: “Napoli-show in Supercoppa! Dopo Bologna non l’avrei mai pensato…”
Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Io personalmente dopo Bologna-Napoli di campionato non avrei mai pensato a questa situazione, cioè al fatto che da quella situazione lì con tutto quello che si è detto, scritto e sentito, si arrivasse ad una squadra che giocasse queste due partite contro Milan e Bologna, forse le due migliori della stagione per capacità di annichilire l’avversario. Non era così facile, è passato poco più di un mese da quella partita. Eppure adesso sembrano tutti perfetti e sintonizzati sull’idea di calcio di Conte”.
