Sky, Compagnoni consiglia Manna: "Questi due esterni d'attacco possono muoversi a gennaio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:15Le Interviste
di Antonio Noto

Secondo la redazione di Sky Sport, Anguissa dovrebbe tornare disponibile intorno al 15 gennaio. Per questo il starebbe riflettendo di non intervenire sul mercato di gennaio a centrocampo, spostando l'eventuale investimento su un esterno d'attacco. Ricordando che per il blocco soft del mercato, il club di De Laurentiis potrà effettuare scambi o prestiti, cedendo magari prima qualcuno per fare cassa e poi acquistare.

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte lancia due nomi che, a suo dire, potrebbero fare al caso di Antonio Conte: "Se mi chiedete su quali esterni offensivi andare, allora ribatto che Alejandro Garnacho del Chelsea ed Ademola Lookman potrebbero anche muoversi...".