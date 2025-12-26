Sky, Compagnoni consiglia Manna: "Questi due esterni d'attacco possono muoversi a gennaio"
Secondo la redazione di Sky Sport, Anguissa dovrebbe tornare disponibile intorno al 15 gennaio. Per questo il starebbe riflettendo di non intervenire sul mercato di gennaio a centrocampo, spostando l'eventuale investimento su un esterno d'attacco. Ricordando che per il blocco soft del mercato, il club di De Laurentiis potrà effettuare scambi o prestiti, cedendo magari prima qualcuno per fare cassa e poi acquistare.
Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Marte lancia due nomi che, a suo dire, potrebbero fare al caso di Antonio Conte: "Se mi chiedete su quali esterni offensivi andare, allora ribatto che Alejandro Garnacho del Chelsea ed Ademola Lookman potrebbero anche muoversi...".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro