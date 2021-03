Allan con Napoli nel cuore: "Mio figlio fan di CR7, ma in casa vietata la maglia Juve"

Il quotidiano Liverpool Echo riporta alcune parole di Allan riguardanti suo figlio Miguel, fan di CR7 ma che può indossare in casa solo la maglia che risale al Real Madrid: "Ama il calcio, indossa sempre la maglia dell'Everton e quelle delle altre mie squadre. E' un fan di CR7, ha sempre avuto una maglia di Ronaldo, ma non gli è permesso avere una di Ronaldo alla Juventus perché sono rivali del Napoli". Il mese scorso Allan s'è rasato i capelli per stare vicino al figlio che soffre di alopecia: "Facciamo di tutto per i nostri figli peer renderli felici ed al sicuro. La mia famiglia è tutto per me, quando vado in campo mi dà forza, motivazione e mi guida, io gioco sempre per renderli felici"