Allan rassicura i tifosi: "Solo uno spavento, nulla di grave! Lavoro per tornare presto"

All'inizio di Atalanta-Napoli, Allan è stato fermato da un problema al ginocchio che per fortuna non s'è rivelato di pesante entità. Il centrocampista brasiliano, all'indomani della partita, ha voluto rassicurare i tifosi tramite Instagram: "Grazie a tutti per i vostri messaggi. Grazie a Dio è stato solo un grande spavento, nulla di grave... Sto già lavorando per tornare il prima possibile!".