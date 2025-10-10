Allarme infortuni? Signorini: "Si gioca troppo, ma oggi i calciatori fanno come le pecore..."

Fernando Signorini, ex preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Una delle ragioni per cui ci sono tanti infortuni è sicuramente il numero enorme di partite che tanti giocatori devono giocare in un anno. Poi ogni caso va analizzato singolarmente e non me la sento di dare giudizi senza conoscere profondamente ogni situazione.

Il problema è che dopo Guardiola, che tanti anni si lamentò pubblicamente per il numero esagerato di partite, nessun altro calciatore o allenatore ha posto il problema a livello mediatico. Evidentemente i calciatori sono diventati delle pecore. Non c’è più quello che gridava per difendere la categoria. Adesso tutti restano zitti e questo va a discapito della salute dei calciatori stessi”.