Ekuban torna sul ko col Napoli: "Eravamo al punto che volevamo, poi la loro qualità..."

Ripartire dall'atteggiamento. E' l'obiettivo del Genoa, reduce da una prestazione positiva a Napoli senza però raccogliere punti. Intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, l'attaccante rossoblù Caleb Ekuban ha dichiarato: "Parlando dei risultati purtroppo abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che abbiamo seminato guardando le partite.

Contro il Napoli siamo arrivati al punto nella gara dove volevamo essere e poi un po’ per qualità loro, un po’ per disattenzioni nostre, sono riusciti a rimontarci e purtroppo non siamo riusciti a tornare a casa con un punto. Comunque resta l’atteggiamento, la voglia di fare, la prestazione anche, perché penso che abbiamo dimostrato di poterci stare benissimo e ora dobbiamo ripartire da lì".