Marino: "Buongiorno è il miglior difensore di A! Hojlund? Ha qualcosa di Haaland"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il rischio di infortuni con tre competizioni da giocare è evidentemente più alto. Quando i problemi sono così numerosi ci sono una serie di componenti alla base di una situazione del genere. E’ importante la prevenzione ed è un ruolo fondamentale che ricoprono i membri dello staff sanitario ed anche i preparatori atletici. Il Napoli è comunque ottimamente strutturato anche sotto questo aspetto. Buongiorno è tra i tre migliori difensori del nostro campionato. Anzi, per me è il migliore. Il Napoli ha fatto bene a prenderlo due anni fa e se lo godrà per ancora tanto tempo. Peccato per gli infortuni che gli sono capitati in maniera del tutto casuale.

La gara post sosta è particolarissima. I giocatori vanno seguiti anche quando sono con le rispettive nazionali per monitorare le loro condizioni fisiche. Al loro rientro poi dovranno fare dei test per capire che tipo di allenamento effettuare dopo esser ritornati in gruppo. Hojlund? In lui intravedo qualcosa di Haaland. Ha quella preponderanza fisica oltre all’attacco della profondità che sono tipiche dell’attaccante norvegese. Su altri aspetti deve migliorare, come ad esempio la qualità fisica eccezionale che invece è propria di Haaland”.