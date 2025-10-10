De Bruyne esclude ritorno in Belgio: "Non vedo vantaggi, non è un'opzione"
TuttoNapoli.net
Il Belgio sfiderà questa sera alle 20:45 la Macedonia del Nord a Gent, città dove Kevin De Bruyne ha mosso i primi passi da calciatore. Il giocatore del Napoli ha colto l'occasione per parlarne in conferenza stampa: "È bello giocare vicino a casa. Ci saranno molti miei familiari e amici. Ho giocato nell'altro stadio (il Jules Otten), ma non in questo. È nuovo, ma è una bella esperienza. Il Gand è un club lontano nel tempo, ma è anche quello che mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi".
Tuttavia, De Bruyne esclude l'idea di un eventuale ritorno a casa: "Non credo che tornerò mai a giocare in Belgio. Non vedo molti vantaggi, né dal punto di vista sportivo né per tutto ciò che lo riguarda. Quindi probabilmente non è un'opzione".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com