“Allegri dà risultati sicuri? Hai fatto la figura più brutta della storia!”, Trevisani contro Sabatini a Pressing

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La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League ha acceso il dibattito negli studi di Pressing

La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League ha acceso il dibattito negli studi di Pressing, con Massimiliano Allegri finito al centro di un acceso confronto tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. Un tema che interessa anche il Napoli, visto che il nome del tecnico livornese continua a circolare tra i possibili eredi di Antonio Conte.

Trevisani è stato netto: “Di Allegri si è sempre parlato solo per i risultati. Se i risultati non arrivano, allora viene meno tutto”. Sabatini ha replicato citando Luka Modric: “Ha detto che Allegri è stato uno dei migliori allenatori avuti. Fai una cosa, espatria”. Da lì il clima si è acceso ulteriormente tra battute e stoccate reciproche.

Trevisani non ci sta: “Ma siete voi che dovete espatriare, avete fatto una figura barbina. Il Milan ha fatto una partita che non si può raccontare, la figura più brutta della storia. Risultato sicuro, Rabiot, tutto fantastico...”. “Falla finita, che non ne hai indovinata una” e "Mani in alto, ti devi arrendere" sono gli ultimi due affondi prima.