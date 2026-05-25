Chiariello su Conte: "Ma quale clima tossico! Nessuno l'ha mai messo in discussione..."

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Umberto Chiariello, giornalista, si è espresso così sulle parole di Conte in conferenza stampa, intervenendo al microfono di Radio Crc: “Conte ce l’ha non tanto con la stampa, ma con i talent. Con “falliti” parla di ex calciatori, ex procuratori, ex dirigenti, che in carriera non hanno fatto niente e vanno in tv a pontificare. Ho scoperto anche che ha chiesto alla sua azienda di richiamarli, ma gli hanno detto di no.

Clima tossico? Dai, non ditemi che Conte ha avuto un clima tossico. Ricordate a Garcia cosa gli abbiamo consegnato? E di Sarri volevano l’esonero dopo un mese. Conte era partite con 0-0 col Modena, con tre pappine a Verona, e nessuno ha mai messo in discussione Conte

Non è lui che ha detto che Napoli è un punto d’arrivo? Non è lui che ha detto comando io sul mercato? Non è lui che ha parlato di infortuni e ieri ha detto senza infortuni forse andavamo peggio? Se analizzi le parole di Conte ha detto tutto e il contrario di tutto”.