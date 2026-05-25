Criscitiello: "Conte via con colpevole ritardo. Grande errore restare a Napoli"

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Voto 6,5 per il Napoli per Michele Criscitiello che per Sportitalia.it nel suo pagellone di fine stagione parla così dell'annata degli azzurri: "Non era una squadra da scudetto e se lo fosse stata, con tutti questi infortuni, non avrebbe sicuramente potuto giocarsela con l’Inter. Torna in Champions ma va fatta diversamente da quella di quest’anno. Il feeling si è rotto tra varie componenti. Conte doveva salutare con lo scudetto sul petto. Se ne andrà un anno dopo, con colpevole ritardo. Restare è stato lo sbaglio più grande".

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