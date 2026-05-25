Auriemma: "Conte via per un solo motivo. Anche ieri dispetto infantile..."

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Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto un post sui social commentando le parole di Conte e la notizia del suo addio. "Altro che "ambiente poco compatto"... E' andato via quando ha capito che De Laurentiis ha (giustamente) chiuso i cordoni della borsa: dopo 420 milioni spesi in due anni e 90 da investire adesso per i riscatti obbligatori, don Antonio avrebbe dovuto fare con l'organico che c'è adesso, più 2-3 innesti del livello di Alisson Santos e Giovane. A proposito: anche ieri il brasiliano di proprietà del Napoli (e da lui non richiesto), non ha messo piede in campo, perchè al suo posto è stato utilizzato Elmas che sta per salutare Napoli in quanto prestito. Al mio paese si chiamano "dispettucci" infantili".

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